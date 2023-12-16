صباح الأحمد الجابر.. محطات فى حياة أمير الكويت الراحل

توفي حاكم الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم عن عمر يناهز 86 عاما، وفق ما أعلن الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي تلاه التليفزيون الرسمي.

وكان تم إدخال الأمير نواف إلى المستشفى في أواخر نوفمبر بسبب حالة طبية طارئة، ولاحقا أعلن أن حالته الصحية قد استقرت.

والنواف أصبح حاكمًا للبلد الخليجي في عام 2020 بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عاما.

ونواف الذي تولى منصب ولي العهد بين عامي 2006 و2020، هو نجل الحاكم العاشر للإمارة الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي حكم الكويت قرابة 30 عاما في النصف الأول من القرن العشرين. ووفق موقع الديوان الأميري، فإن الراحل نواف الأحمد الجابر متزوج وله أربعة أبناء وبنت واحدة.

أهم المناصب التى شغلها حاكم الكويت الراحل طوال حياته

شغل الأمير الراحل مناصب وزارية بما في ذلك قيادة وزارات الدفاع والداخلية والخدمات الاجتماعية، وسيرته الذاتية المنشورة على موقع الديوان الملكي توضح الآتي:

تولى السلطة أميرًا للكويت في 29 سبتمبر 2020.

أصبح ولي العهد في 20 فبراير 2006.

أصبح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

تولى مسئولية حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.

شغل منصب نائب قائد الحرس الوطني في 16 أكتوبر 1994.

كلف بحقيبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في 2/4/1991

عين وزيرًا للدفاع في 26 يناير 1988.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

أصبح محافظًا لمحافظة حولي في 12 فبراير 1962.

ولد في 25 يونيو 1937.

يشار إلى أن بيان للديوان الملكي الذي بثه التليفزيون الرسمي قبل قليل قال: "ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت".