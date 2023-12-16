السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد غيابيًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه بالاتهام الأول والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه، عما أسند إليه بالاتهام الثاني، ومصادر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض.

أحداث القضية 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 12254 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بضبط المتهم بحوزته مخدر الحشيش، وممسكا سلاح أبيض بدائرة القسم.

ضبط 24 قطعة حشيش 

كشفت التحقيقات أنه حال المرور الأمني بدائرة قسم شرطة مينا البصل، أبصرت القوة الأمنية المتهم " ع.ج.ح" عاطل، ممسكا لسلاح أبيض سكين، وعلي الفور تم ضبطه وانتزاع السلاح من يده، وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة تبغ بداخلها 24 قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المؤبد جنايات الإسكندرية بالمواد المخدرة 100 ألف جنيه بالاسكندرية

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