السبت 16 ديسمبر 2023
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تولى منصبى وزير الدفاع والداخلية.. أبرز المعلومات عن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو)

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا عن أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

معلومات عن أمير دولة الكويت الراحل:

مواليد 25 يونيو 1937.

عين محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

تولى وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

تولى منصب وزير الدفاع في 26 يناير 1988.

تولى وزارة الشئون الاجتماعية في 12 إبريل 1991.

أصبح نائب رئيس الحرس الوطني 16 أكتوبر 1994.

عين وليًا للعهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.

وأذاع تليفزيون الكويت، بيانا للديوان الأميري، نعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميري في الكويت عن دخول الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

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