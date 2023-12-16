مصادرة 1.5 طن سكر فى سلسلة تجارية "شهيرة" بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع مديرية التموين بمتابعة الأسواق بصورة دورية، والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار تلك السلع أو التربح من بيعها في السوق السوداء.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حملة مُكبرة أسفرت عن مصادرة 1560 كجم سكر بإحدى السلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية، وذلك لحجب سلعه السكر المدعم عن التداول وامتناعهم عن البيع بسعر 27 جنيها بهدف إحداث أزمة في تواجد سلعة السكر.

وأكد محافظ الإسكندرية على قيام الجهات الرقابية بالمحافظة بتكثيف حملاتها الدورية لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر.

التصدي للممارسات الحتكارية ومحاولات حجب السلع

وشدد على استمرار حملات المتابعة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع عن المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وثمن المحافظ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية لما لها من مردود إيجابي على المواطنين في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية، لافتًا إلى أن هذا القرار يُحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع المعاناة عن المواطنين.

وكان قد أكد مدير مديرية التموين بالإسكندرية أن المديرية تعمل بكامل قوتها لمتابعة تنفيذ المبادرة بالأسواق بالتنسيق مع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى الدور الرقابي للمديرية في ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة صلاحيات السلع ومتابعة ضخ السلع الغذائية في الأسواق والمتابعة المستمرة للتقارير الدورية لتأثير تلك التخفيضات على أسعار السلع الغذائية الأخرى المتوافرة بالأسواق.