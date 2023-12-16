عضو ائتلاف نزاهة: لاحظت الإقبال الكبير للنساء والشباب فى مركز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

قالت هنا فوستر، عضو ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إنه تلاحظ من خلال متابعتي للانتخابات الرئاسية الإقبال الكبير للنساء والشباب، والذي كان واضحا فى أكثر من مركز اقتراع قامت بزيارتها فى القاهرة والفيوم.

وأعربت فوستر، خلال كلمتها فى المؤتمر الانتخابي، عن سعادتها بوجود عدد من وكيلات اللجان وكذلك وكيلات الاحزاب السياسية، معلنة عن عدة توصيات منها يجب على اي حكومة مقبلة أن تستكمل عملية التطوير والاعتماد على نتائج الحوار الوطني.

كما أوصت بالنظر فى حاجه الأحزاب السياسية بشأن إشراك المرأة فى تطور اوسع، كذلك العمل على وجود بيانات دقيقة حول مشاركة المرأة فى المجالات المختلفة، كما اوصت بتوفير التثقيف المدني لتعزيز العملية السياسية نحو إشراك المرأة.

وأكدت أن دور المرأة معترف به وينبغي تعزيزه فى أرض ماعت فالمراة له دور كبير فى عملية التنمية.