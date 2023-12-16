السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس ائتلاف نزاهة: عملية الانتخابات الرئاسية ستكتب فى تاريخ مصر

كوفي كونكام
كوفي كونكام

قال كوفي كونكام، رئيس ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، إن ائتلاف نزاهة يضم "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وأضاف كونكام، خلال كلمته فى المؤتمر الختامي للائتلاف، أن الائتلاف يتكون من ٧ منظمات منها اثنتان محليتان و٥ منظمات دولية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على متابعة الانتخابات وفق معايير دولية، وضمت الانتخابات ٢٩١٥ لجنة فرعية فى ١٠ محافظات مختلفة.

حرية إعلامية

وأشاد كونكام بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وما قامت به من تسهيل الإجراءات لمتابعة الانتخابات، مضيفًا أن العملية الانتخابية شهدت الإشادة والثناء، والعديد من المصريين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم دون مشكلة وهذه الانتخابات ستكتب فى تاريخ مصر، منوهًا إلى أنه تلاحظ فرحة للمصريين واصطحاب الأسر لأطفالهم، ومشاركتهم فى تلك العملية الانتخابية الهامة.

وأضاف أن الائتلاف شهد حرية إعلامية لمتابعة الانتخابات وهذه هي النتائج التى لاحظناها، مؤكدًا أن الانتخابات أثبتت نزاهة العملية الانتخابية وإجراءها بطريقة سلمية، كما شاهدنا حرص المصريين على المشاركة، وهذه خطوة فى طريق الديمقراطية وفرصة، وأن أطفال هذه الأسر سيتابعون الانتخابات.

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