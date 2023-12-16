إزالة 13 حالة تعد ورفع 85 طن مخلفات بمركزين في المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعه المستمرة لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء وحفاظا على الرقعة الزراعية وتنفيذا لسلطة القانون بتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي غرب المدينة تحت إشراف الدكتور هشام على نائب رئيس المركز والمدينة وأحمد فراج رئيس الحي وقسم التنظيم تمكن من تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي الأولى ردم قواعد خرسانية في المهد بمساحة ٤٠٠متر بشارع خالد بن الوليد التابع لحى غرب، والحالة الثانية ردم حفر قواعد وتعدى على أراض زراعية بمساحة ١٥٠ م بالقرب من مساكن الكهرباء وتم التعامل الفوري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تمكن قسم التنظيم بقرية بنى محمد سلطان تحت إشراف إكرام محمود نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد على رئيس الوحدة المحلية بالقرية وقسم التنظيم بالقرية من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدى وردم أساس والتحفظ على مواد البناء بقرية القشاش على مساحة قيراطين وكروان على مساحة ١٢ سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم تكثيف جهود رفع كفاءة منظومة النظافه بالشوارع الرئيسية والفرعيه للقرى والاحياء لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث قامت الوحدات المحليه بقرى (البرجاية، تله، بنى محمد سلطان) برفع حوالي ٨٥ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة ومتابعة رؤساء الوحدات المحليه المذكورة.

وأكد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حيث نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٩ حالات إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف حيث قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بإزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية وحماية نيل على مساحة قيراطين ونصف كما تمكن محمد عيد رئيس حي غرب وأحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والإشغالات من إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية بحوض تاردريس وحوض واصف على مساحة ٤ قراريط، وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بإيقاف حالتين هدم دون رخصة على مساحة ١٥٠ و١٠٠متر بشارع عمر بن الخطاب وشارع ترعة ابوحسيبة، إلى جانب إيقاف شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول العلوي بمنزل مساحته ١٠٠متر بالشارع الثاني بالتقسيم السادس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ورفع مخلفات بمركزي بني مزار والمنيا