السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

لسماع مرافعة الدفاع.. استكمال محاكمة 43 متهمًا في خلية العجوزة اليوم

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم السبت محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة بخلية العجوزة الإرهابية .

تعقد الجلسة في قضية خلية العجوزة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

أبرز التهم الموجهة للمتهمين

ويواجه المتهمون في القضية الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة 43 متهمًا في خلية العجوزة بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة، وذلك لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلاميًا "بخلية العجوزة".

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة العليا مركز الاصلاح والتأهيل ببدر خلية العجوزة الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى

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