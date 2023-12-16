مايا مرسى لـ "الشاهد": حراك المرأة فى 2013 كان بمثابة النسخة الثانية من ثورة 1919م

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مشاركة المرأة في 30 يونيو نسخة ثانية من ثورة 1919، نسخة تحارب محتل، وكانت هذه النسخة تحارب اقتناص هوية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "شعرت أن المرأة بمشاركتها في ثورة 30 يونيو 2013 لم يكن دفاعًا فقط عن حقها، وإنما دفاعًا عن حقها وحق أرضها وحق أولادها ومستقبلها، كان يوجد إحساس بالقوة لدى السيدات الكبار مثلهم مثل الصغار وهو أنهن لن يتركن بلادهن تذهب في اتجاه غير صحيح وغير مرغوب فيه، وبالتالي كان يوجد قوة إرادة رهيبة لدى المرأة المصرية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.