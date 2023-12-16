السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مايا مرسى لـ "الشاهد": حراك المرأة فى 2013 كان بمثابة النسخة الثانية من ثورة 1919م

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مشاركة المرأة في 30 يونيو نسخة ثانية من ثورة 1919، نسخة تحارب محتل، وكانت هذه النسخة تحارب اقتناص هوية.

 

وأضافت الدكتورة مايا مرسي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "شعرت أن المرأة بمشاركتها في ثورة 30 يونيو 2013 لم يكن دفاعًا فقط عن حقها، وإنما دفاعًا عن حقها وحق أرضها وحق أولادها ومستقبلها، كان يوجد إحساس بالقوة لدى السيدات الكبار مثلهم مثل الصغار وهو أنهن لن يتركن بلادهن تذهب في اتجاه غير صحيح وغير مرغوب فيه، وبالتالي كان يوجد قوة إرادة رهيبة لدى المرأة المصرية. 

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الدكتور مايا مرسي برنامج الشاهد ثورة 30 يونيه المجلس القومي للمرأة الدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الاحتلال وفصائل فلسطينية فى خان يونس (فيديو)

عاجل.. أكسيوس: إسرائيل مستعدة لمناقشة اتفاق يتضمن إطلاق سراح بقية المحتجزات لدى حماس

انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب رسميا بعد 6 سنوات زواج

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن الضفة الغربية (فيديو)

عاجل.. أمريكا: الحوثيون أطلقوا صاروخين على المجرى الملاحى فى باب المندب

عاجل.. الاحتلال يقتحم بيتين شرق رام الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"