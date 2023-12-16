مايا مرسى لـ "الشاهد": شاركت فى ميثاق المرأة المصرية.. ووقعت عليه أكثر من نصف مليون سيدة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه كان يتم ممارسة الكثير من الضغوط من جماعة الإخوان لإلغاء المجلس القومي للمرأة حتى جاءت فكرة عمل تجمع ومن ثم يتم كتابة ما يسمى بميثاق المرأة المصرية، وقد شاركت في كتابته بنسبة كبيرة جدًا أثناء وجودها بالأمم المتحدة، ومن ثم تم توقيع إمضاءات عليه، ووصلت هذه الإمضاءات إلى نصف مليون سيدة، في كل المحافظات وكان تجمع المجتمع المدني من الكثير من الجمعيات التي تفوق الـ 27 ألف.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن ميثاق المرأة المصرية بمثابة الآلية التي سيتم وضعها على طاولة أي رئيس جمهورية قادم، وهذه هي طلبات المرأة المصرية، ومحددات طلبات المرأة المصرية، والخروج عنها سيكون خروجا غير مدروس وغير محبذ، معقبة: "نجحنا في عمل هذا، وتم عقد مؤتمر كبير جدا في قاعة المؤتمرات في ذاك الوقت، حيث تجمع 3 آلاف سيدة، وفي هذا التوقيت كان يوجد السيدة ميشيل باشيليه هي رئيسة هيئة الأمم المتحدة والتي كانت رئيسة تشيلي، وكانت وقتها متواجدة في مصر وطلبت حضور هذا المؤتمر، وأنا رفضت أننا كأمم متحدة أن نحضر لأنني كنت أريد تجربة مصرية خالصة لا يكون لها بعد دولي، ومن ثم فقد وافقت هذه السيدة الفاضلة أيضًا ألا تحضر المؤتمر".

وتابعت: "للأول مرة أعلنها، أننا نعم كنا خلف هذا الحدث، كنا نعمل مع كافة أطياف المجتمع المدني لصالح المرأة المصرية، ولكن حين تطلب من مسؤول دولي لديه مصداقية سياسية بأن التجربة يجب أن تكون مصرية خالصة سيمتثل لذلك، وهذه السيدة ميشيل باشيليه أذكرها بكل الخير، فهي تمثل قيادة سياسية ورئيسة دولة، وبالتالي فهي نعي جيدًا أن ظهورها في هذا الحدث قد يكون خصم من المشهد، وقد أخدت المخاطرة بأن أقول لها "لن يجوز أن تحضري المؤتمر" وقد تفهمت الأمر".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.