الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث جسر السويس

جثة
جثة

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة مصرع شخص وإصابة أخر بحادث مروري مروع إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جسر السويس، حيث أمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب وفاة الشاب، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما كلفت أجهزة الأمن بسرعة التحري عن ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع وسقوط ضحايا بمنطقة جسر السويس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب شخصًا أخر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أنه وقع حادث مروري إثر انقلاب سيارة ملاكي ونتج عنها مصرع شخص وإصابة أخر، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص حادث مرورى جسر السويس جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة وفاة الشاب

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