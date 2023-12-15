الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة توفر قوافل طبية في جميع محافظات مصر بالمجان

حياة كريمة
حياة كريمة

وفرت حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغير،من خلال إنشاء قوافل الطبية  والوحدات الصحية، توفير الأجهزة الطبية، فضلًا عن إطلاق القوافل الطبية، فى شتى محافظات الجمهورية، وبالأخص فى المناطق النائية، للكشف والعلاج مجانًا على المواطنين، وإجراء العمليات لأصحاب الحالات علي نفقة الدولة.

كشف وعلاج بالمجان

قالت عزيزة سعيد أحد أهالي منيا القمح المستفيدات من القوافل الطبية: "استفد أكثر من مرة من القافلة الطبية التي توفرها لنا حياة كريمة للكشف والعلاج بالمجان على الأهالي الأكثر احتياجًا ولكنها تدعم جميع الفئات في الكشف ولبس الفقراء فقط".

وأضافت منى عيسى من سكان قرية العزيزة التابعة لمحافظة الشرقية: "القوافل الطبية ساعدت عدد كبير من سيدات الريف للكشف المبكر على الأمراض المزمنة، توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان، مشيرة إلى أن القوافل شملت كافة التخصصات الطبية من اطنة، أطفال، عظام، جراحة، رمد، أسنان، جلدية، نساء وتوليد، فضلا عن خدمات لأشعة، والتحاليل الطبية المجانية".

وأكدت: "القوافل الطبية انقذتني من الأمراض المزمنة وحساسية العين من خلال الكشف والعلاج بالمجان ونجحت في علاج أولادي من آلام الأسنان مع الحشو المناسب لكل حالة دون دفع أي مصاريف بعد استغلالنا في العيادات الخاصة، موجهه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تلك المبادرة التي نجحت في مساعدة الكثير من المواطنين بالمجان".

تأتي تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين رقيقي الحال بالريف والمناطق الأكثر احتياجا في الحضر لمثل تلك الخدمات الطبية التي تساعد المواطنين بالكشف والعلاج بالمجان في جميع النخصصات.

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