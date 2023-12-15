القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال فجرت منزلين في نابلس واعتقلت العشرات

قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزلين بمنطقة "عريف" في نابلس، بالإضافة إلى إعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن الإحتلال الإسرائيلي داهم مدينة الخليل، وأقتحم بلدة "يقطا" جنوب الخليل، إضافًة إلى عددٍ من المنازل الخاصة بمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأضافت “السلامين” أن الإحتلال مارس العديد من الانتهاكات في الضفة الغربية، بالإضافة إلي إعتقال عدد من الأشخاص.