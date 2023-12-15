الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مصر ستسمح للصحفيين الأجانب بدخول غزة فى هذه الحالة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، وترفض دخول أي صحفي أجنبي إلى قطاع غزة، من معابرها الخمسة المطلة على القطاع.

وأضاف "رشوان" خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC": "قوات الاحتلال تمنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، وعدد كبير من الأجانب طلبوا دخول أراضي قطاع غزة، لكن السلطات المصرية رفضت خوفًا على حياتهم".

وأردف: "لو هتعلن إسرائيل حمايتهم بالتأكيد دخول الصحفيين الأجانب سيكون متاحًا عبر معبر رفح، لكن إسرائيل لم تعط أي تأمين ولا تعهد ولن تعطي، لأنها تقتل الصحفيين، وقتلت رقمًا قياسيًا".

 

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