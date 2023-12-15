جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة " صديق المستهلك " لحل شكاوى السلع المعمرة

يطلق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز يوم الأحد المقبل مبادرة "صديق المستهلك "،بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة،ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.

ويستهدف جهاز حماية المستهلك التنسيق مع الشركات والجهات المعنية من أجل العمل على حل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوق المواطن سواء كان بائع أو مشترى وفقا لقانون حماية المستهلك بجانب أيضا الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم احتكار البعض للمنتجات حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار حرصه علي التواصل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا، امس، مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، وسعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة الجهاز، والسيدة جميلة عابدين، أمين صندوق جمعية سيدات الأعمال بالجيزة وعضو مجلس إدارة الجهاز، وإسلام صالح شافع، عضو جمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط وعضو مجلس ادارة الجهاز، ومحمد السعيد حجازي، مدير جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة وعضو مجلس ادارة الجهاز، والسيد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وعدد من ممُثلي الجمعيات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، مُثمنًا الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف علي أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة.