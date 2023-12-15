محافظ الشرقية يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي والإعلانات والإشغالات المخالفة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء وبتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع قوات الأمن بحملة إزالة لتعديات البناء المخالف، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة كلية لتعدي على الأرض الزراعية بناحية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة على مساحة ( ٩٠ م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

إيقاف أعمال مخالفة لتشوين طوب علي أرض زراعية بمنطقة مساعدة الجبل

وفي مدينة القرين، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن تشوين طوب علي أرض زراعية بمنطقة مساعدة الجبل، على مساحة 350 مترا، وتم التحفظ على مواد البناء وإعادة الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بشارع جمال عبد الناصر وتم إيداع المخالفات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

حمملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بحملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وتم توجه الحملة إلى قرية التلين لمتابعة مدى التزام المواطنين بالتعليمات.