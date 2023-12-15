بيراميدز يوقع عقوبات على لاعبيه عقب التعادل مع بلدية المحلة

قررت إدارة نادي بيراميدز، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

وحسبما ذكر النادي في بيان رسمي، فإن قرار توقيع العقوبة، جاء بعد فقدان نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، ومع ارتباط الفريق بمباريات هامة خلال الأيام المقبلة، ومواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، بجانب خوض مواجهات كأس السوبر المصري في الإمارات نهاية الشهر الجاري.

وكان بيراميدز، قد تعادل مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والذي أقيم يوم أمس الخميس على استاد الدفاع الجوي.

ترتيب بيراميدز في جدول الدوري

ويحتل فريق بيراميدز، صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، من ثمانية مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز، فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.