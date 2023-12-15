الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يوقع عقوبات على لاعبيه عقب التعادل مع بلدية المحلة

بيراميدز وبلدية المحلة
بيراميدز وبلدية المحلة

قررت إدارة نادي بيراميدز، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

وحسبما ذكر النادي في بيان رسمي، فإن قرار توقيع العقوبة، جاء بعد فقدان نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، ومع ارتباط الفريق بمباريات هامة خلال الأيام المقبلة، ومواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، بجانب خوض مواجهات كأس السوبر المصري في الإمارات نهاية الشهر الجاري.

وكان بيراميدز، قد تعادل مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والذي أقيم يوم أمس الخميس على استاد الدفاع الجوي.

 ترتيب  بيراميدز في جدول الدوري

ويحتل فريق بيراميدز، صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، من ثمانية مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز، فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز بلدية المحلة الدوري الممتاز صن داونز الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

بيراميدز يتعادل مع البلدية ويفرّط فى "توسيع الفارق" فى الدورى

الأكثر قراءة

عاجل.. وعود الخطيب للاعبى الأهلى فى حال الفوز على اتحاد جدة

عاجل.. رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

بعد رحيله المفاجئ.. أبرز المعلومات عن الفنان عادل أنور (فيديو جراف)

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

بالمستندات| طبيب يكشف لـ"الدستور" تورط مركز طبي في عمليات "تبادل الأجنة"

تقرير بريطاني: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأي محاولة أمريكية لوقف الحرب في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأي محاولة أمريكية لوقف الحرب في غزة

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات