الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: تواصل أعمال لإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بالمنطقة الصناعية

أعمال لإنشاء مجمع
أعمال لإنشاء مجمع الصناعات الثالث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث "3 يوليو" بجنوب بورسعيد، والوصول العمل لمراحل متقدمة، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها المحافظة مؤخرًا وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية.

العمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو

وأكد محافظ بورسعيد، وصول العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمراحل متقدمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي نهاية العام الحالي، ليسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.

تواصل المرحلة الثالثة لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية لعدد 30 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بأحياء المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات ونسب التنفيذ الحالية على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق السكنية بحي الضواحي، والتي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، والتي تأتي بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة مشكاة نور.

أعمال لإنشاء مجمع الصناعات الثالث
أعمال لإنشاء مجمع الصناعات الثالث
أعمال لإنشاء مجمع الصناعات الثالث
أعمال لإنشاء مجمع الصناعات الثالث
أعمال لإنشاء مجمع الصناعات الثالث
أعمال لإنشاء مجمع الصناعات الثالث
مجمع صناعات جنوب بورسعيد محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب "3 يوليو"

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