بعد رحيله المفاجئ.. أبرز المعلومات عن الفنان عادل أنور (فيديو جراف)

أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر خلال الساعات القليلة الماضية، عن وفاة الفنان عادل أنور، بعد مشوار في السينما والمسرح والتلفزيون، وهو شقيق المطرب أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر.

وفي الفيديو جراف التالي نستعرض لكم أبرز معلومات عن الفنان الراحل عادل أنور.

أعمال عادل أنور

بدأ الفنان الراحل عادل أنور مشواره مع عالم الفن في ثمانينيات القرن الماضي، حيث قدم عددًا من السهرات التلفزيونية مثل تيجي تصيده وعزيزة وعفوًا ضيوفنا الأعزاء، وهو من 9 يناير 1965

قدم عادل أنور مجموعة من المسلسلات الدينية مثل الثأر قبل الحب أحيانًا، الأزهر الشريف منارة الإسلام، عمرو بن العاص، الخليل بن أحمد، كما قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية مثل الأبناء، ينابيع النهار، الوريث، المكتوب على الجبين، الخديعة.

أيضا شارك الفنان الراحل عادل أنور في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة والتي من ضمنها مسلسل كسبنا القضية حساب السنين، أمينة، فيلم الصفعة، الوسية وليالي الحلمية والعائلة.

جنازة الفنان عادل أنور

ويتم تشييع جنازة الفنان عادل أنور، بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بمساكن الضباط بالرماية بجوار مدرسة الأهرام للتعليم الأساسي.

وكان قد أعلن المطرب نادر أبو الليف عن وفاة شقيقه عادل، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

وكتب أيضا الشاعر أيمن بهجت قمر: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحة".