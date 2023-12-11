أبو الليف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: "السيسي هياخد مصر في حتة تانية"

صوّت الفنان نادر أبو الليف، مساء الإثنين، في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة عابدين الثانوية بنات بدائرة عابدين في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

وقال أبو الليف إنه أدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وصوت للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي:"راجل سياسي مخضرم فاهم هوّ بيعمل إيه، كفاية الإنجازات اللي عملها، لذلك هو أحق واحد بالمكان ده".

وتابع أبو الليف:"بحب الرئيس السيسي، كفاية أنه مخليني قاعد في أمان، أنا عايز إيه تاني؟، وهياخد مصر في حتة تانية".

وأشار إلى أنه يدعم السيسي، موجهًا رسالة للرئيس قال فيها:"ياريت تاخد بالك من الشعب المصري شوية، إحنا تعبنا شوية بس أنا متأكد أننا هنرتاح قدام، عشان الرئيس السيسي ماشى صح وبيعمل كتير عشان مصر".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

أبو الليف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أبو الليف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية