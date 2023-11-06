اليوم .. أيمن بهجت قمر ضيف برنامج "فى المساء مع قصواء"

يحل الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، اليوم الإثنين، ضيفًا على برنامج " في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي .

ومن المنتظر أن يتحدث أيمن بهجت قمر عن نجاحاته في الفترة الأخيرة وخاصة أغنية "العقد" مع إليسا وأغنية مستغني مع عمرو مصطفى.

وسبق أن طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية “مستغني” عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

ونشر عمرو مصطفى صورة عبر إنستجرام وعلق قائلًا: “مستغني دلوقتي نزلت”.

ويتعاون الفنان عمرو مصطفى مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنية مستغني، وعلق الأول على تعاونهما، قائلًا: شكرًا لأخويا الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر على الأغنية ونتمنى من الله النجاح.