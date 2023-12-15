تم ترشيح 3 له.. كولر يقرر ضم مهاجم أجنبي شاب بـ"الميركاتو الشتوي"

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، حسم قراره الفني بشأن ضم مهاجم تحت السن خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل لتدعيم الهجوم الأحمر.

لجنة اكتشاف المواهب رشحت 3 مهاجمين أفارقة

وكشف مصدر مسئول أن لجنة اكتشاف المواهب برئاسة هاني رمزي، رشحت 3 مهاجمين أفارقة بعد متابعة كأس العالم تحت 17 سنة والتي أقيمت في أوزبكستان

وأضاف المصدر أن الأسماء التي عرضتها لجنة اكتشاف المواهب الثلاثي مامادو دومبيا مهاجم مالي ونادي بلاك ستار تحت 17 سنة وادريسا جايا مهاجم السنغال تحت 17 سنة وإبراهيم ديارا مهاجم مالي تحت 17 سنة ولاعب برشلونة دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي نهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر أن عرض الثلاثي على النادي الأهلي من جانب بعض وكلاء اللاعبين بعد تألق الثلاثي مع منتخبات بلادهم في كأس العالم تحت 17 سنة والتي أقيمت في أوزبكستان في الفترة الأخيرة.

الأهلي في المونديال| الفريق يواجه اتحاد جدة مساء اليوم

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع فريق الاتحاد السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

تبدأ المباراة تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

وطوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادي الأهلي عندما تغلب على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية، واحتل بالميراس المركز الرابع.