الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 8 أطنان سماد يوريا قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، والمتابعة الميدانية المستمرة، مع الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسوِّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

حملات تموينية مكبرة بالبحيرة 

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية- رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

وتم تنفيذ عدة حملات تموينية بوادي النطرون، أسفرت عن ضبط: سيارة مُحملة بـ١٦٠ شيكارة سماد يوريا مدعم زنة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ٨ أطنان، و١٩ أسطوانة غاز منزلية ممتلئة قبل بيعها بالسوق السوداء، وصاحب محطة تمويل سيارات لتجميعه ٤٥٠٠ لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء، و١٦٠ كجم سكر مدعم بسعر ٢٧ جنيهًا خاص بالمبادرة قام أحد أصحاب المحلات التجارية بتجميعه بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و١٢٠ كجم سكر حر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ١٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و٤٥٠ زجاجة زيت طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

التحفظ على المضبوطات

كما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. 

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة تموين البحيرة سماد ضبط يوريا مدعم نهال بلبع

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