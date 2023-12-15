الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: التدمير المتعمد للمقابر فى غزة جريمة حرب

غزة
غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية البرية دمرت ما لا يقل عن ستة مقابر خلال تقدمها في شمال قطاع غزة، معظمها في الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن التدمير المتعمد للمواقع الدينية دون ضرورة خلال الحروب يمثل "جريمة حرب".

 قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت جزءًا من المقبرة التونسية لإقامة موقع عسكرى مؤقت

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية الجديدة ولقطات الفيديو، فإنه في حي الشجاعية بمدينة غزة احتدم قتال عنيف في الأيام الأخيرة، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير جزء من المقبرة التونسية لإقامة موقع عسكري مؤقت. 

وأشارت إلى أن صورة القمر الصناعي، يوم الأحد، أظهرت مركبات مدرعة وتحصينات ترابية على مقابر سليمة قبل أيام.

ونوهت بأن جيش الاحتلال، لم يرد على أسئلة "التايمز" حول سبب هدم المقبرة وما إذا كان قد اتخذ أي احتياطات لحماية المواقع الدينية في غزة؛ حيث تعتبر قوانين النزاع المسلح التدمير المتعمد للمواقع الدينية دون ضرورة عسكرية "جريمة حرب محتملة".

وأضافت: "وقد وقع الكثير من الضرر هذا الشهر، مع تقدم القوات الإسرائيلية نحو ما يعتقد المسئولون الإسرائيليون أنها لا تزال معاقل لحماس في المناطق المكتظة بالسكان في مدينة غزة"، لافتة إلى أن إسرائيل تستخدم مقبرة واحدة على الأقل "كقاعدة مؤقتة للمركبات العسكرية".

تدمير عشرات القبور خلال أسبوعين

ودمرت مركبات عسكرية إسرائيلية عشرات القبور في مقبرة أصغر في أوائل ديسمبر، بجوار موقع إسرائيلي موجود على بعد نصف ميل إلى الشمال الغربي من المقبرة التونسية.

ووفقا للصحيفة، فقد أظهرت مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، جنودا يشاركون على ما يبدو في القتال في المنطقة.

txt

اليوم الـ70 من العدوان على غزة.. عدد الشهداء يقترب من 19 ألفًا واتصالات مقطوعة

 

وفي اليوم نفسه، أظهرت صور الأقمار الصناعية في حي جباليا بمدينة غزة آثارًا جديدة ومركبات عسكرية محتملة في مقبرة الفالوجة، قبل أن تظهر لقطة فيديو لاحقة التي لحقت بالمقابر ولكن لا توجد مواقع عسكرية ثابتة.

كما تم إنشاء موقع عسكري محتمل في مقبرة في بيت حانون شمال قطاع غزة. ولم تظهر أي مركبات عسكرية في صورة القمر الصناعي الأحد، لكن التحصينات الترابية المماثلة يمكن مقارنتها بتلك التي أقامتها القوات الإسرائيلية في عشرات الأماكن في غزة. 

ولم يتم استخدام مواقع الحماية هذه إلا لفترة محدودة من الوقت مع تحرك الهجوم البري بشكل أعمق داخل غزة.

أما المقابر الأخرى، التي ذكرت صحيفة "التايمز" أن القوات الإسرائيلية دمرتها، فهي في الشيخ عجلين، أحد أحياء مدينة غزة، وبيت لاهيا، وهي مدينة تقع في أقصى شمال غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلية البرية مقابر غزة جريمة حرب التدمير المتعمد

مواد متعلقة

"صحة غزة": نحذر من وقوع مجزرة قريبًا فى مستشفى كمال عدوان

اليوم الـ70 من العدوان على غزة.. عدد الشهداء يقترب من 19 ألفًا واتصالات مقطوعة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن غزة

حماس: كتائب القسام جعلت غزة مقبرة للعدو.. وليس أمام الاحتلال سوى الانسحاب

تقارير دولية: استخدام القوة العسكرية للحوثيين ضد إسرائيل يهدف لصرف الانتباه عن تحدياتهم الداخلية

نيويورك تايمز: الهجمات فى البحر الأحمر وعلى إسرائيل تعزز مكانة "الحوثيين"

ممثلو 198 دولة مشاركة فى COP 28 يقرون "اتفاق الإمارات" التاريخى للعمل المناخى

الأكثر قراءة

عاجل.. رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

"الداخلية" تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

فقد ابنته في "طوفان الأقصى".. ملياردير إسرائيلي يطالب بدولة فلسطينية ووقف الحـرب (فيديو جراف)

رئيس بعثة الجامعة العربية: إشادات عربية ودولية بنجاح انتخابات الرئاسة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة