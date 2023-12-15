حارس اتحاد جدة: مواجهة الأهلى مختلفة تمامًا عن الدورى السعودى

تحدث البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى فريق اتحاد جدة السعودي عن مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في تمام الثامنة مساء على ملعب (الجوهرة المشعة) مساء الجمعة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.

وقال جروهي في تصريحات تليفزيونية " ستكون منافسة مختلفة تمامًا عند مواجهة الأهلي، واليوم لدينا فريقنا بالكامل".

وأضاف " لسوء الحظ خسرنا جهود لويس فيليبي ومع وجود بعض اللاعبين المتاحين، فريقنا قوي ومميز".

وأردف " لسوء حظنا تعثرنا في بعض المباريات بالدوري ونتطلع دائمًا إلى التقدم والعمل كل يوم على ذلك بالتدريبات".

وأتم "علينا أن نكون هادئين ونعلم أهمية المباراة وننسى المواجهة الماضية أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي ونفكر في مباراة الغد".

ويأتي الاتحاد حامل لقب بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 4 أخرى.

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موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

يلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ستاد الجوهرة.

وتنقل مجموعة قنوات الرياضية السعودية المباراة على الهواء مباشرًا عبر قناة ssc1 HD، ويعلق على المباراة مدحت شلبي وفهد العتيبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة السعودي في مونديال الأندية

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بالقوة الضاربة في مباراة اتحاد جده السعودى من أجل تحقيق الفوز والصعود لنصف نهائي المونديال.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة السعودي

محمد الشناوى في حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب

وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا في الهجوم.

تاريخ مشاركات الأهلي في مونديال الأندية

شارك الأهلي في المونديال 8 مرات من قبل

22 مباراة خاضها الأهلي في مونديال الأندية

9 مباريات حقق فيها المارد الأحمر الفوز

13 مباريات خسرها الأهلى فى المونديال

24 هدفًا سجلهم المارد الحمر في المونديال

34 هدفا استقبلتهم شباك الأهلى فى المونديال

قائمة الأهلي في مباراة ربع نهائي مونديال الأندية