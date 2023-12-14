موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية وتاريخ مشاركات المارد الأحمر

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، هو ما يشغل جماهير المارد الأحمر خلال الساعات القادمة، في ظل تطلعها لفوز فريقها على بطل السعودية والتأهل لمواجهة فلوميننسي البرازيلي في مباراة نصف نهائي المونديال الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

يلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ستاد الجوهرة.

وتنقل مجموعة قنوات الرياضية السعودية المباراة على الهواء مباشرًا عبر قناة ssc1 HD، ويعلق على المباراة مدحت شلبي وفهد العتيبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة السعودي في مونديال الأندية

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بالقوة الضاربة في مباراة اتحاد جده السعودى من أجل تحقيق الفوز والصعود لنصف نهائي المونديال.

ت شكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة السعودي

محمد الشناوى في حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب

وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا في الهجوم.

تاريخ مشاركات الأهلي في مونديال الأندية

شارك الأهلي في المونديال 8 مرات من قبل

22 مباراة خاضها الأهلي في مونديال الأندية

9 مباريات حقق فيها المارد الأحمر الفوز

13 مباريات خسرها الأهلى فى المونديال

24 هدفًا سجلهم المارد الحمر في المونديال

34 هدفا استقبلتهم شباك الأهلى فى المونديال

قائمة الأهلي في مباراة ربع نهائي مونديال الأندية