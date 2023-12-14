الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية وتاريخ مشاركات المارد الأحمر

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع امام اتحاد جده

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، هو ما يشغل جماهير المارد الأحمر خلال الساعات القادمة، في ظل تطلعها لفوز فريقها على بطل السعودية والتأهل لمواجهة فلوميننسي البرازيلي في مباراة نصف نهائي المونديال الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

يلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ستاد الجوهرة.

وتنقل مجموعة قنوات الرياضية السعودية المباراة على الهواء مباشرًا عبر قناة ssc1 HD، ويعلق على المباراة مدحت شلبي وفهد العتيبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة السعودي في مونديال الأندية

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بالقوة الضاربة في مباراة اتحاد جده السعودى من أجل تحقيق الفوز والصعود لنصف نهائي المونديال.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

الاهلى يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة السعودي

  • محمد الشناوى في حراسة المرمى
  • على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع
  • أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب
  • وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا في الهجوم.

تاريخ مشاركات الأهلي في مونديال الأندية

  • شارك الأهلي في المونديال 8 مرات من قبل
  • 22  مباراة خاضها الأهلي في مونديال الأندية
  • 9  مباريات حقق فيها المارد الأحمر الفوز
  • 13  مباريات خسرها الأهلى فى المونديال
  • 24 هدفًا سجلهم المارد الحمر في المونديال
  • 34 هدفا استقبلتهم شباك الأهلى فى المونديال

قائمة الأهلي في مباراة ربع نهائي مونديال الأندية 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
  • خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وكريم الدبيس.
  • خط الوسط: مروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات وإمام عاشور وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.
  • خط الهجوم: محمود كهربا وأنتوني موديست.
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