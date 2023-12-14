الأهلي في المونديال| كولر: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة وننتظر حضور الجماهير بكثافة

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في البطولة مجددًا مع النادي الأهلي.

وأضاف كولر، في النسخة الماضية من البطولة قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة.

جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز

وواصل، هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم؛ ليظهروا بأفضل أداء، وأكمل كنا محظوظين كثيرًا في أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلي كاملة في المدرجات، وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية، ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير، سيظهر الأهلي بمستوى متميز.

وواختتم تصريحاته، هذه هي المرة الثانية التي أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلي وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة، ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة في المدرجات، حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافي الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن.

الأهلي في المونديال| الفريق يرتدي زيه التقليدي في مواجهة اتحاد جدة

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق اتحاد جدة طاقمًا مكونا من القميص الأصفر والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.