الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: الهجرة والإقامة والحصول على الجنسية الروسية محكوم بالقوانين

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجرة والحصول على الجنسية الروسية يتم بناء على القوانين المنصوص عليها في البلاد، لافتا إلى أن روسيا بحاجة لليد العاملة المؤهلة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، لفت بوتين إلى أن الهجرة والإقامة والحصول على الجنسية الروسية تتم بناء على القوانين، وقال: "لدينا قوانين أساسية لحل مسائل الحصول على الجنسية الروسية، ونرحب بكل المواطنين (الأجانب) الذين يحترمون القوانين، ويرغبون في ربط مصيرهم بروسيا. على ما يبدو أن هناك الكثير ممن يريدون القدوم إلى روسيا".

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن المشاكل المرتبطة بالمهاجرين ليست بالسهلة وهي موجود في روسيا وفي معظم دول العالم، داعيا لإنشاء مؤسسات أو هيئات تبحث حل هذه المشاكل بشكل عام وليس الانطلاق من الناحية الأمنية.

وقال: "لا يجب أن نترك المهاجرين لمهب الريح، يجب حل المشكلة قبل وقوعها. نرى أن المشكلات موجودة، يجب أن تكون هناك هيئات تنظر في هذه المسائل على نحو متكامل وليس فقط من الناحية الأمنية. إنه عمل كبير وعلينا أن ننطلق قبل أي شيء من مصالح المواطنين الأساسيين، مواطني روسيا".

وأفاد بوتين بأن روسيا بحاجة للأيدي العاملة المؤهلة، وقال: "تتواجد في روسيا الآن أكثر من 10 ملايين يد عاملة مهاجرة ويظل معدل البطالة في البلاد منخفضا عند 2.9%، وهناك حاجة للأيدي العاملة في روسيا، وتحديدا القوى العاملة المؤهلة".

وشدد الرئيس الروسي على أهمية جذب اليد العاملة المؤهلة في المقام الأول، مشيرا إلى أهمية تدريب المتخصصين بشكل مسبق، وخاصة في المدارس وفروع الجامعات الروسية التي تفتح في الخارج.

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمواد ومستلزمات طبية للمستشفى الميدانى بغزة

معرض الكتاب 2024.. خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

عاجل.. الحوثيون يتبنون هجومًا بمسيَّرة على سفينة فى البحر الأحمر

عاجل.. قصف إسرائيلى على طول قطاع غزة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء المصرى أمام الزمالك

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة