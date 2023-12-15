الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد لـ"لشاهد": أرى أن الخطوة الإصلاحية الجديدة تقوم بالتعويم مرة واحدة وللأبد

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر للمرة الأولى كان عام 1993، وكنا في حرب الخليج وبعدها مؤتمر مدريد للسلام.

وأضاف “سعيد”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دولة مركزية ولها دورها وقالوا إنهم سيسقطون نصف الديون عن مصر، مقابل أن نبدأ الإصلاح الاقتصادي، وبدأنا بتخفيض الجنيه ومرت أسابيع ورأينا أن الجنيه لا يتحرك. 

وتابع أن الدكتور كمال الجنزوري، بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء، رفض تعويم العملة وقال الناس والتضخم، مشيرًا إلى أنه يرى أنه عندما يختفي التعويم فإن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وكشف “سعيد”، عن رأيه في التعويم مؤكدًا أنه لابد أن تقوم الدولة بالتعويم لأننا نريد مصر دولة طبيعية والعملة لابد أن تعبر عن حقيقة السوق وقيمته متمنيًا في الخطوة الإصلاحية الجديدة أن نقوم بعمل تعويم مرة وإلى الأبد، مشيرًا إلى أن الدول التي دخلت على مسار الصحة هي التي تقوم بالتعويم مرة واحدة وتترك السوق يحدد مسارها وعندما نجدها جامدة فهذا ضد قوانين الطبيعة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

عبدالمنعم سعيد الاصلاح الاقتصادي عمل تعويم مرة الأبد السوق الخطوة الإصلاحية الجديدة

مواد متعلقة

عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الانتقال من العشوائيات إلى الأسمرات نقلة مادية تعكس ما تشهده الدولة

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الانتقادات لعدد المشروعات وأولوياتها كانت سياسية

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى أقام بنية سكانية جديدة بتدشين العاصمة الإدارية

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة كانتا تسميان مدينتى الأشباح بالثمانينيات

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ثانى أكبر معمر بمصر بعد الخديوى إسماعيل

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمواد ومستلزمات طبية للمستشفى الميدانى بغزة

معرض الكتاب 2024.. خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

عاجل.. الحوثيون يتبنون هجومًا بمسيَّرة على سفينة فى البحر الأحمر

عاجل.. قصف إسرائيلى على طول قطاع غزة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء المصرى أمام الزمالك

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة