عبدالمنعم سعيد لـ"لشاهد": أرى أن الخطوة الإصلاحية الجديدة تقوم بالتعويم مرة واحدة وللأبد

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر للمرة الأولى كان عام 1993، وكنا في حرب الخليج وبعدها مؤتمر مدريد للسلام.

وأضاف “سعيد”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دولة مركزية ولها دورها وقالوا إنهم سيسقطون نصف الديون عن مصر، مقابل أن نبدأ الإصلاح الاقتصادي، وبدأنا بتخفيض الجنيه ومرت أسابيع ورأينا أن الجنيه لا يتحرك.

وتابع أن الدكتور كمال الجنزوري، بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء، رفض تعويم العملة وقال الناس والتضخم، مشيرًا إلى أنه يرى أنه عندما يختفي التعويم فإن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وكشف “سعيد”، عن رأيه في التعويم مؤكدًا أنه لابد أن تقوم الدولة بالتعويم لأننا نريد مصر دولة طبيعية والعملة لابد أن تعبر عن حقيقة السوق وقيمته متمنيًا في الخطوة الإصلاحية الجديدة أن نقوم بعمل تعويم مرة وإلى الأبد، مشيرًا إلى أن الدول التي دخلت على مسار الصحة هي التي تقوم بالتعويم مرة واحدة وتترك السوق يحدد مسارها وعندما نجدها جامدة فهذا ضد قوانين الطبيعة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.