الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة

الحوثيون
الحوثيون

أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم نفذوا عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى إسرائيل وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة؛ وذلك حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكد الحوثيون في اليمن، أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءاتنا، ونجحنا في منع مرور عدة سفن كانت متجهة إلى إسرائيل خلال 48 ساعة.

وأعلن الحوثيون عن استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على قطاع غزة، إضافة إلى أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر.

القاهرة الإخبارية الحوثيون عملية عسكرية سفينة حاويات ميرسيك جبرلاتر إسرائيل طائرة مسيرة

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