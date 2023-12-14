مستشار الأمن الأمريكى: القصف الإسرائيلى فى غزة ستستمر لبعض الوقت

قال مستشار الأمن الأميركي، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي في غزة ستستمر لبعض الوقت، حيث تحدث مستشار الأمن القومي لبايدن مع نتنياهو حول خفض كثافة العمليات الإسرائيلية في غزة.



ووفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية، فقد يجتمع مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن مع كبار المسئولين الإسرائيليين خلال اليومين المقبلين، حيث يحث البيت الأبيض الإسرائيليين على أن يكونوا أكثر دقة في عملياتهم ضد حماس في غزة.

وتأتي زيارة جيك سوليفان في الوقت الذي بدأ فيه خلاف علني بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تزايد الضحايا المدنيين في غزة، والخلافات في الرأي حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه مستقبل الفلسطينيين بعد انتهاء العمليات القتالية.

الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيية

ومن المقرر أن يناقش سوليفان أيضًا الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الثمانية الذين ما زالوا تحت سيطرة حماس.

والتقى سوليفان بنتنياهو يوم الخميس، ومن المقرر أن يجتمع مع مسئولين إسرائيليين كبار آخرين، بما في ذلك الرئيس يتسحاق هرتسوغ، حتى يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الخميس، إن سوليفان ناقش تحويل الهجوم الإسرائيلي على حماس إلى “عمليات أقل كثافة” في المستقبل القريب.

وقال كيربي إن سوليفان طرح "أسئلة صعبة" حول الهجوم الإسرائيلي، بما في ذلك الجهود المبذولة ليكون أكثر دقة ودقة في استهدافهم. وأثار سوليفان ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من الصراع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين في غزة.

وقال كيربي: "لقد تحدث عن إمكانية الانتقال مما نسميه العمليات عالية الكثافة، وهو ما نراهم يفعلونه الآن، إلى عمليات أقل كثافة في وقت ما، كما تعلمون، في المستقبل القريب".

كما أشارت إدارة بايدن إلى إسرائيل بأنها تريد الانتقال إلى مرحلة أقل حدة من حربها على حماس في غضون أسابيع – ربما بحلول نهاية العام – وفقًا لمسئول أمريكي كبير.

وتأمل الولايات المتحدة أن تؤدي المرحلة الجديدة إلى تقليل عدد الوفيات بين المدنيين، التي تصاعدت في غزة وأثارت انتقادات دولية.

ذكرت شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن تستمر المرحلة الحالية من الغزو البري الإسرائيلي لغزة الذي يستهدف الطرف الجنوبي من القطاع عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية أقل كثافة ومحلية للغاية تستهدف بشكل ضيق أهدافًا محددة. مسلحو حماس وقادتها.

كما شكر جالانت سوليفان على دعم الولايات المتحدة للحملة الإسرائيلية في غزة، قائلاً: إن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما مصالح مشتركة وقيم مشتركة، وفي هذه الحرب، نتقاسم أيضًا أهدافًا مشتركة.

ووفقا لبيان قدمه مكتب نتنياهو، أكد رئيس الوزراء وسوليفان أيضا التزامهما بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة.

وأضاف نتنياهو أن الجانبين بحثا استمرار الحرب حتى النصر وتحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن وتفكيك قدرات حماس العسكرية وإنهاء حكمها في غزة.