الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: نرغب فى إنهاء حرب غزة "فى أقرب وقت"

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن رغبته في إنهاء حرب غزة في أقرب وقت ممكن، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تملي على إسرائيل جدولًا زمنيا لإنهاء القتال في القطاع المحاصر.

وقال متحدث البيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نريد جميعًا أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن، نحن لا نملي شروطًا على الإسرائيليين بشأن مدة الحرب".

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وبحسب الجارديان البريطانية، فقد تأتي تعليقات كيربي حول حل الدولتين بعد أن تحدث العديد من المسئولين الإسرائيليين رفيعي المستوى ضد حل الدولتين بعد الحرب في غزة.

وتحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم الخميس ضد حل الدولتين.

وانضم الرئيس الإسرائيلي إلى صفوف المسئولين الإسرائيليين رفيعي المستوى للتحدث علنًا ضد حل الدولتين بعد الحرب في غزة.

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس، قال إسحاق هرتسوج إن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن إقامة دولة مستقلة في حين أن آلام البلاد من هجوم حماس في 7 أكتوبر لا تزال حية.

وأضاف: “ما أريد أن أحث عليه هو ضد مجرد القول بحل الدولتين.. لماذا؟ لأن هناك فصلًا عاطفيًا هنا يجب التعامل معه. أمتي ثكلى. قال هرتسوج: “أمتي تعاني من صدمة، "من أجل العودة إلى فكرة تقسيم الأرض، أو التفاوض على السلام أو التحدث مع الفلسطينيين، وما إلى ذلك، يتعين على المرء أن يتعامل أولًا وقبل كل شيء مع الصدمة العاطفية التي نمر بها والحاجة والمطالبة بالمنطق الكامل. وقال "الأمن لجميع الناس".

وتحدث هرتسوج قبل يوم واحد من اجتماعه مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان. 

وقالت إدارة بايدن إنه بعد الحرب يجب تجديد الجهود لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل بقيادة السلطة الفلسطينية.

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