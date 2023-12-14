الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها إدارة الإجهاد.. أفضل 5 عادات ستبقيك شابًا وبصحة جيدة إلى الأبد

النشاط البدني المنتظم
النشاط البدني المنتظم

الشيخوخة هى عملية حتمية وكلما قضينا المزيد من الوقت على الأرض، فإننا نضيف سنوات إلى عمرنا الزمني ومع ذلك، ليس كل الأشخاص يتقدمون في السن بنفس الطريقة، والقليل منهم قادرون على البقاء أصغر سنًا لفترة طويلة، ربما تكون قد رأيت أشخاصًا في الخمسينيات والستينيات من عمرهم يتمتعون بالنشاط مثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عنهم ببضعة عقود على الرغم من أنه لا يمكن إيقاف الشيخوخة، إلا أنه يمكن تحقيق الاستقرار من خلال اتباع عادات نمط حياة معينة يمكن أن تبقي الشخص نشيطًا وشابًا.

فيما يلي التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يجب عليك إجراؤها لإبطاء عملية الشيخوخة والظهور والشعور بأفضل ما لديك حتى في سن الخمسين وما بعدها.

ومع تقدمنا ​​في العمر، قد تشهد العديد من العمليات التي تحدث في خلايانا تدهورًا، حيثُ تعاني الخلايا من التآكل والتمزق، ولا تتمكن من التواصل بشكل جيد مع بعضها البعض، فإذا تم إبطاء عملية تلف الخلايا هذه، واستمرت في العمل بكفاءة كما كانت من قبل، فقد تتباطأ عملية الشيخوخة أيضًا.

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حسب "hindustantimes"، فإن الحفاظ على نشاطك طوال اليوم وإيجاد الوقت لممارسة التمارين الرياضية هو أفضل طريقة لإبطاء الشيخوخة، من ناحية أخرى، يمكن لنمط الحياة المستقر أن يسرع عملية الشيخوخة ويجعل الشخص عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكري والسرطان والخرف وحتى الموت المبكر، ويعد تناول نظام غذائي متوازن وتخطي الأطعمة المليئة بالسكر والدهون عادة صحية أخرى يمكن أن تبقيك شابًا وصحيًا حتى الشيخوخة.

فيما يلي العادات التي يمكن أن تعزز رفاهيتك وطول عمرك كما اقترح الأطباء المتخصصون لـhindustantimes.

1. النشاط البدني المنتظم

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية واللياقة البدنية بشكل عام. تشمل كلا من تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة.

2. اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. الحد من الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية.

4. النوم الجيد

أهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة. خلق بيئة نوم مواتية ووضع روتين نوم ثابت.

4. إدارة الإجهاد

ممارسة تقنيات فعالة لإدارة التوتر مثل التأمل أو ممارسة الهوايات، أعط الأولوية للرعاية الذاتية وابحث عن الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء.

5. الروابط الاجتماعية والتحفيز الذهني

الحفاظ على تواصل اجتماعي قوي مع العائلة والأصدقاء، وممارسة الأنشطة والهوايات المحفزة للعقل.

الشيخوخة السن إيقاف الشيخوخة عملية الشيخوخة سن الخمسين تلف الخلايا

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