الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العالمي للسفر.. صناع السياحة يتفقون على مبادرة استدامة الفنادق 30 دولة

الفنادق
الفنادق

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC أنه من المقرر أن تنتهي أساسيات استدامة الفنادق التابعة لمجلس للسياحة لأكثر من 1300 فندق، في 30 دولة من جميع أنحاء العالم.  كما تم اعتماد "الأساسيات" من قبل عدد من العلامات التجارية الفندقية الكبرى حول العالم مثل جين جيانغ، ثاني أكبر مجموعة فنادق في العالم تضم أكثر من 10000 فندق، ومجموعة فنادق اللوفر الأوروبية العملاقة، ومجموعة فنادق راديسون. HBXGroup، وWebBeds، وBiosphere، وAbercrombie

وزير السياحة يشارك فى ختام فعاليات المعرض الدولى الـ43 لتجهيزات الفنادق

 

txt

قيادات وزارة السياحة والآثار يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

عمالقة صناعة السياحة  يتفقون على مبادرة استدامة الفنادق المكونة من ثلاث مراحل 

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي WTTC  “إن برنامج Basics هو برنامج عالمي لدعم الفنادق لخفض الانبعاثات ودعم المجتمعات المحلية وحماية الطبيعة. تم إطلاقه العام الماضي، وهو المخطط المستقل الوحيد الذي يمنح الفنادق يد العون للنظر في تأثيرها البيئي. إنتناول الأساسيات يتزايد بقوة مع التزام جميع البلدان بإحداث تغيير حقيقي ودائم. 

وأضافت أننا نتطلع إلى المستقبل، يظل تركيزنا على تعزيز هذه الجهود، لضمان أن كل خطوة نتخذها تقربنا من رؤية موحدة للاستدامة فيمجال الضيافة، لقد انتقلت أساسيات الاستدامة الفندقية من قوة إلى قوة في عامها الأول، ونتوقع أن تتبنى آلاف الفنادق الأخرى هذه المبادرة طوال عام2024.

وقال ساتو روهياينن، مدير الاستدامة في الخطوط الجوية البريطانية للعطلات: "يعد العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الصناعة وسلسلةالقيمة أمرًا بالغ الأهمية لأيام العطلات في الخطوط الجوية البريطانية، ويسعدنا أن ندعم أساسيات استدامة الفنادق، ونقدم لشركائنا فيالفنادق معايير عادلة ومعترف بها في الصناعة لبدء رحلة الاستدامة الخاصة بهم.

وأضاف لا يقتصر الأمر على منحنا رؤية واضحة للتقدم الذي تحرزه الفنادق، ولكنه يوفر أيضًا لعملائنا وسيلة للبحث عن الفنادق الملتزمةبالتقدم في مجال الاستدامة." 

ويلتزم WTTC بقيادة المسؤولية في مجال السفر والسفر المستدام السياحة، من خلال تعزيز التعاون المستمر وتحديد استدامة جديدة، تلتزم هيئة السياحة العالمية بضمان مستقبل مزدهر وشامل ومستدام للسياحة والسفر وقطاع السياحة.

العالمي للسفر استدامة الفنادق السياحة صناع السياحة الفنادق

مواد متعلقة

مدبولى: حريصون على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة البيئية

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

عاجل.. «الدستور» تحقق: كيف نستفيد من تجربة الانتخابات الرئاسية فى تطوير الحياة السياسية فى مصر؟

المدير الفنى للزمالك: "الفريق مكنش فى يومه النهاردة"

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة