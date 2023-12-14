العالمي للسفر.. صناع السياحة يتفقون على مبادرة استدامة الفنادق 30 دولة

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC أنه من المقرر أن تنتهي أساسيات استدامة الفنادق التابعة لمجلس للسياحة لأكثر من 1300 فندق، في 30 دولة من جميع أنحاء العالم. كما تم اعتماد "الأساسيات" من قبل عدد من العلامات التجارية الفندقية الكبرى حول العالم مثل جين جيانغ، ثاني أكبر مجموعة فنادق في العالم تضم أكثر من 10000 فندق، ومجموعة فنادق اللوفر الأوروبية العملاقة، ومجموعة فنادق راديسون. HBXGroup، وWebBeds، وBiosphere، وAbercrombie

عمالقة صناعة السياحة يتفقون على مبادرة استدامة الفنادق المكونة من ثلاث مراحل

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي WTTC “إن برنامج Basics هو برنامج عالمي لدعم الفنادق لخفض الانبعاثات ودعم المجتمعات المحلية وحماية الطبيعة. تم إطلاقه العام الماضي، وهو المخطط المستقل الوحيد الذي يمنح الفنادق يد العون للنظر في تأثيرها البيئي. إنتناول الأساسيات يتزايد بقوة مع التزام جميع البلدان بإحداث تغيير حقيقي ودائم.

وأضافت أننا نتطلع إلى المستقبل، يظل تركيزنا على تعزيز هذه الجهود، لضمان أن كل خطوة نتخذها تقربنا من رؤية موحدة للاستدامة فيمجال الضيافة، لقد انتقلت أساسيات الاستدامة الفندقية من قوة إلى قوة في عامها الأول، ونتوقع أن تتبنى آلاف الفنادق الأخرى هذه المبادرة طوال عام2024.

وقال ساتو روهياينن، مدير الاستدامة في الخطوط الجوية البريطانية للعطلات: "يعد العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الصناعة وسلسلةالقيمة أمرًا بالغ الأهمية لأيام العطلات في الخطوط الجوية البريطانية، ويسعدنا أن ندعم أساسيات استدامة الفنادق، ونقدم لشركائنا فيالفنادق معايير عادلة ومعترف بها في الصناعة لبدء رحلة الاستدامة الخاصة بهم.

وأضاف لا يقتصر الأمر على منحنا رؤية واضحة للتقدم الذي تحرزه الفنادق، ولكنه يوفر أيضًا لعملائنا وسيلة للبحث عن الفنادق الملتزمةبالتقدم في مجال الاستدامة."



ويلتزم WTTC بقيادة المسؤولية في مجال السفر والسفر المستدام السياحة، من خلال تعزيز التعاون المستمر وتحديد استدامة جديدة، تلتزم هيئة السياحة العالمية بضمان مستقبل مزدهر وشامل ومستدام للسياحة والسفر وقطاع السياحة.