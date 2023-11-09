مدبولى: حريصون على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة البيئية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها.

وأكد “مدبولي” خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثاني للمشروعت الخضراء الذكية، أن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاتساق بالأهداف الاستثمارية وضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.

الدولة قدمت العديد من المشروعات للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بادرت إلى تنفيذ العديد من المشروعات للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.