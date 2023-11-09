الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: حريصون على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة البيئية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها. 

وأكد “مدبولي” خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثاني للمشروعت الخضراء الذكية، أن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في  تحقيق التنمية المستدامة والاتساق بالأهداف الاستثمارية وضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.

الدولة قدمت العديد من المشروعات للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بادرت إلى تنفيذ العديد من المشروعات للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.

مصطفى مدبولى دمج آليات التكيف التغيرات المناخية البرامج والمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

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بعد قليل.. مدبولى يفتتح مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء

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