مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاشتباكات جارية فى الشجاعية والواقع بين المدنيين شديد الصعوبة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إنّ الاشتباكات لا تزال جارية في أحياء الشجاعية والشيخ رضوان، وحي الزيتون، مؤكدةً أن تلك المناطق تشهد اشتباكات واستهدافات عنيفة منذ ساعات الصباح.

وأضافت “عوكل”، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك العديد من المناشدات التي وصلت لطواقم وزارة الصحة، مطالبة إياها بتقديم سيارات الإسعاف للمناطق التي تستهدف لانتشال الضحايا من تحت المنازل التي تم استهدافها من قبل الاحتلال، مؤكدةً أن الواقع هناك شديد الصعوبة في تلك المناطق منذ أيام.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الدخول إلى هذه المناطق، حيث هناك عشرات الجثامين من الشهداء ممن دفنوا في المنازل وجثامين أخرى ملقاة في الشوارع لا يمكن الوصول إليها، عدا المصابين الذين لا يتلقون أي نوع من أنواع الخدمات الصحية، ومعظمهم ينزف حتى الشهادة.

وأشارت إلى عدم القدرة بالمطلق على تقديم أي خدمات صحية، لأن الواقع شديد الصعوبة على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال حتى يوم أمس كان يتحدث عن فتح المجال لكل من يريد أن يذهب باتجاه مناطق غرب مدينة غزة التي قد تكون أكثر أمانًا لكنه أيضًا يستهدف المدنيين في هذه المناطق من حي الدرج وحي الرمال ومحيط ميدان فلسطين.