الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل اقتحام مستشفى كمال عدوان فى غزة

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

قالت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مستشفى كمال عدوان الواقعة في بيت لاهيا بقطاع غزة، لا تزال تقتحم حتى الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمد إلى اعتقال بعض من فيه وإجراء تحقيقات بحق طواقمه الطبية.

وأضافت عوكل، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يبحث في أرجاء المستشفى عن أي شيء على الرغم من كونه مستشفى صغيرا جدًا، وبه عدد محدود من المباني والغرف، وليس هو مستشفى بقدرة استيعابية كبيرة أو حتى مساحة كبيرة تحتاج لكل هذه الأيام من الاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي عاد لإعادة التمركز في مناطق الشمال، وتحديدًا في بيت لاهيا، بالإضافة إلى منطقة ليتوام، كما أنه يعيد تمركزه في عدد من المحاور في منطقة جباليا، لكنه انسحب من منطقة الفالوجا ولا يزال يحاول الدخول إلى منطقة جباليا البلد في هذه الأثناء.

القاهرة الإخبارية مستشفى كمال عدوان بيت لاهيا غزة الاحتلال مناطق الشمال

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