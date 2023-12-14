الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: إصابة قائد كتيبة فى لواء جولانى بمعارك جنوب غزة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن إصابة قائد كتيبة بلواء جولاني الإسرائيلي في معارك جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن تفاصيل مقتل اثنين من كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي و7 جنود آخرين، الثلاثاء الماضي، على يد مقاتلي حركة حماس في كمين وصفته بـ"المُعقد" في ضاحية الشجاعية بمدينة غزة، وهى المنطقة التي شهدت قتالًا عنيفًا في المناطق الحضرية في الأيام الأخيرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان "غزة: مقتل 9 جنود إسرائيليين في كمين نصبته حماس"، إنه في واحدة من أكثر الحوادث فتكًا بالجنود الإسرائيليين خلال الحرب التي استمرت شهرين في غزة، قُتل اللفتنانت كولونيل تومر جرينبيرج، قائد لواء جولاني والعديد من كبار ضباطه في قتال باستخدام أجهزة متفجرة بدائية الصنع، بينما تم إطلاق النار عليهم من المباني.

لواء جولاني القاهرة الإخبارية معارك جنوب قطاع غزة

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