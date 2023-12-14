صاحب أول ماركة رجالي.. "الكونتينر" يستعرض تاريخ "لويس بشارة" للأزياء

استعرض برنامج "الكونتينر" مع الفنان أحمد داود، المُذاع عبر فضائية أون، مساء اليوم مراحل التصنيع داخل مصنع لويس بشارة للأزياء.

ومن جانبها أوضحت مدام ماري لويس نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب شركة البشارة للأزياء، أن لويس بشارة كان كيميائي وكان دائم السفر للخارج للدراسة الصبغة والأزياء.

وأضافت: “عمل مع خواجة إيطالي في شبرا الخيمة في الستينات، نتيجة لخبرته في مجال صباغة الملابس، وقدرته علي عمل صبغة لا تتأثر بأشعة الشمس”.

وتابعت: "بدأ في حدائق الزيتون وكان لديه أول مطبعة يدوية، ووالدتي بدأ في الرسم والتطريز معه لتشاركة مشوار حياته، وبدأ المصنع كمطبعة صغيرة في الزيتون، ثم الأميرية، وكان من أعظم الطباعين الموجودين في مصر".

وأكملت: "تحمس هو وماما وأسسوا أول برند رجالي في مصر، لأنه لم يكن في مصر في هذه الحقبة مصانع أو ماركت بعد خروج الخوجات من مصر، وكان كل مواطن يعتمد علي التفصيل عند الترزي الخاص به".

لويس بشارة للأزياء هي شركة مصرية رائدة في مجال صناعة الملابس الجاهزة. تأسست الشركة عام 1983 على يد رجل الأعمال المصري لويس بشارة، الذي كان يعتبر أحد رواد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

بدأت الشركة بإنتاج القمصان الرجالية، ثم توسعت لتشمل إنتاج مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة الأخرى، بما في ذلك الفساتين والبدلات والجينز والأحذية، وتتميز منتجات الشركة بجودتها العالية وتصاميمها العصرية، مما جعلها من العلامات التجارية الرائدة في السوق المصري.