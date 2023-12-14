"الكونتينر".. لويس بشارة أحدث نقلة فى صناعة الملابس المصرية

استعرض برنامج "الكونتينر" مع الفنان أحمد داود، المُذاع عبر فضائية أون، مساء اليوم مراحل التصنيع داخل مصنع لويس بشارة للأزياء.

وقال أحمد داود، إن لويس بشارة رائد صناعة الملابس المصرية، وعمل تاريخ في صناعة الملابس في مصر، وله إنجازات كبيرة في الطباعة وعمل أول ماركة ملابس في مصر، ونجاحه لم يكن بالصدفة وكان خلفه رؤية مؤمنًا بها، وهي أول شيء ستلاحظه وأنت في مدخل المصنع.

وأضاف أن لويس بشارة وضع الرؤية وهي الفن والجمال والإنسانية والتعليم والحضانة والمدرسة الفنية، كما كانت هي رؤية للأسرة كمجتمع للأعمال.

لويس بشارة للأزياء

لويس بشارة للأزياء، شركة مصرية رائدة في مجال صناعة الملابس الجاهزة. تأسست الشركة عام 1983 على يد رجل الأعمال المصري لويس بشارة، الذي كان يعتبر أحد رواد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

بدأت الشركة بإنتاج القمصان الرجالي، ثم توسعت لتشمل إنتاج مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة الأخرى، بما في ذلك الفساتين والبدلات والجينز والأحذية. تتميز منتجات الشركة بجودتها العالية وتصاميمها العصرية، مما جعلها من العلامات التجارية الرائدة في السوق المصرية.