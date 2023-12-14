مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يخلى منطقة تل الزعتر شمال غزة بعد اجتياحها

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن اليوم كان صعبًا للغاية في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل المدنيين في كل القطاع.

وأضافت “عوكل”، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إخلاء ما تبقى فيها من سكان بشكل كامل، بعد أن قام باجتياحها، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، قام بتفتيش المنازل، بالإضافة إلى قيامه باعتقال عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال ورجال.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم تم الانتهاء من إخلاء آخر من تبقى في منطقة تل الزعتر وتوجيههم نحو النزوح باتجاه مناطق جباليا البلد ومنطقة الصفتاوي شمال مدينة غزة.