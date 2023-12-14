الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يخلى منطقة تل الزعتر شمال غزة بعد اجتياحها

نروح
نروح

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن اليوم كان صعبًا للغاية في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل المدنيين في كل القطاع.

وأضافت “عوكل”، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إخلاء ما تبقى فيها من سكان بشكل كامل، بعد أن قام باجتياحها، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، قام بتفتيش المنازل، بالإضافة إلى قيامه باعتقال عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال ورجال.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم تم الانتهاء من إخلاء آخر من تبقى في منطقة تل الزعتر وتوجيههم نحو النزوح باتجاه مناطق جباليا البلد ومنطقة الصفتاوي شمال مدينة غزة.

القاهرة الإخبارية شمال قطاع غزة الاحتلال المدنيين منطقة تل الزعتر باحتياج النزوح جباليا البلد الصفتاوي

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية”: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل

“القاهرة الإخبارية”: وصول شهيدين مجهولى الهوية للمستشفى الأوروبى بعد قصف بخان يونس

"القاهرة الإخبارية": فصائل فلسطينية تستهدف 4 جنود إسرائيلين شمال غرب غزة

"القاهرة الإخبارية": 160 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ48 ساعة

“القاهرة الإخبارية”: حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين فى قرية هونين المحتلة

الخارجية الأمريكية: نقدم النصائح لإسرائيل بضرورة حماية المدنيين فى غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح أهداف زيارات المسئولين الأمريكيين لإسرائيل

عمرو خليل: الملف الفلسطينى فرض نفسه على المشهد الانتخابى المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

انطلاق مهرجان الجونة 2023.. وبوسي شلبي أول الحضور بإطلالة مثيرة (صور)

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة