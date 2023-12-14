أستاذ جامعى: النشر الدولى وموضوع البحث يرفع من تصنيف الجامعات دوليًا

قال الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ترفع من قيمة الجامعة وتزيد من تصنيفها العالمي.

وأكد عبدالعزيز أن تصنيف الجامعات يخضع لمعايير مختلفة وفقا للهيئة المتقدمة إليها الجامعة، وبما أن الجامعات المصرية أحرزت تقدما ملحوظا في مختلف التصنيفات فهذا يدل على تقدمها بكافة المعايير الدولية.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعمل على جذب الطلاب الوافدين إلى هذه الجامعات وزيادة أعدادهم، مشيرا إلي أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعمل على استقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين والدارسين بالجامعات المصرية، وزيادة التوأمة والشراكة مع الجامعات الأجنبية وفتح آفاق جديدة بين جامعات عالمية أكثر.

وتابع عبدالعزيز أن بعض الجامعات تقدمت أكثر من 100 مركز في تصنيف شنجهاي 2023، وذلك بعد النهضة التي شهدها قطاع التعليم في عصر الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن النشر الدولي وموضوع البحث له دور كبير في رفع تصنيف الجامعات، مؤكدا أن البحث لا بد أن يعود بالنفع على المجتمع وليس مجرد بحث نظري بحت لا يستفيد منه المجتمع.

وشهدت الدولة المصرية طفرة في قطاع التعليم العالي، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية في 2014، بالإضافة إلى إنشاء 20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، مما كان له أثر كبير في إثراء العملية التعليمية، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني إلى «23» جامعة عام 2022، وزاد عدد الجامعات في التصنيف وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من «16» جامعة عام 2019 إلى «37» جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف QS البريطاني إلى «14» جامعة عام 2023 كأعلى تمثيل في إفريقيا بين 32 جامعة إفريقية مدرجة في التصنيف.

كما ظهرت نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، والذي تضمن تحقيق الجامعات المصرية تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، بإدراج 4 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عالمية للتخصصات العلمية، وذلك في 3 مجالات فرعية، هي: الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية.