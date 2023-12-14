الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كيف أسهمت التعددية بالانتخابات الرئاسية فى إقبال المصريين على صناديق الاقتراع؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

انعكس وجود 3 مرشحين فى الانتخابات الرئاسية، من رؤساء الأحزاب السياسية فى مصر، من مختلف التوجهات والأيديولوجيات الفكرية والسياسية، إضافة إلى مرشح مستقل هو الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، بشكل أساسى على المشهد الانتخابى، وأسهم فى خروج المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، خاصة أن الأحزاب الثلاثة لها كتل برلمانية قوية ومؤثرة، سواء تحت قبة مجلس النواب أو فى الشارع المصرى.

وشهدت فترة الدعاية الانتخابية تحركات مكثفة من جانب تلك الكتل البرلمانية لدعم مرشحيها، ما انعكس إيجابًا على مستوى الحشد والحضور المكثف للناخبين على مدار الأيام الثلاثة.

وجاءت الانتخابات الرئاسية فرصة لمرشحى الأحزاب السياسية، لقياس مدى الانتشار الخاص بأحزابهم السياسية على مستوى الجمهورية، والعمل على اكتساب عضويات جديدة داخل أحزابهم، وممارسة دورهم بشكل أكثر فاعلية فى المجتمع خلال الفترة المقبلة.

ومن أهم العوامل التى أسهمت فى خروج الانتخابات بهذا المشهد، ما شهدته فترة الدعاية الانتخابية من زخم، والتحركات المكثفة للمرشحين فى المحافظات المختلفة، لعرض أفكارهم وبرامجهم الانتخابية، وحث المواطنين على المشاركة واختيار من يريدون.

كما شهدت فترة الدعاية عقد العديد من الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتها، مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف محافظات مصر، للتعريف بمرشحهم، وكذلك التأكيد على أهمية المشاركة فى الانتخابات، ما انعكس على نسبة إقبال المصريين ومشاركتهم بكثافة خلال أيام التصويت الثلاثة.

كما شهدت أيام التصويت الثلاثة للانتخابات الرئاسية تنظيم العديد من الأحزاب السياسية مسيرات مختلفة فى القاهرة والمحافظات؛ لحث المواطنين على المشاركة بكثافة فى التصويت.

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