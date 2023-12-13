الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التنسيقية: غرف العمليات لم ترصد أى معوقات للاستحقاق الرئاسى

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كانت كثيفة للغاية والإقبال عليها غير مسبوق.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وأكدت النائبة سها سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دى أم سى”، أن الانتخابات شهدت اصطفافًا للشعب المصرى للحفاظ على الأمن القومى من خلال كثافة المشاركة، معبرًا:"منذ بداية العملية الانتخابية حدث تحرك للأحزاب على الأرض بشكل منضبط".

وأضافت أن الأحزاب السياسية عملت على حث المصريين على المشاركة وسط وجود أربعة مرشحين لديهم برامج حقيقية وفى حالة زخم تسبب فى زيادة الأعداد المقبلة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مشاركة المرأة 

وأشارت إلى أن شباب الجامعات تواجدوا بكثافة والمرأة دائمًا محل رهان الرئيس، ويمكن القول إن غرفة العمليات لم ترصد أى مخالفات تعوق العملية الانتخابية.

سها سعيد الانتخابات الرئاسية اليوم دي ام سي عضو التنسيقية

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