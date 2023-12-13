عضو التنسيقية: غرف العمليات لم ترصد أى معوقات للاستحقاق الرئاسى

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كانت كثيفة للغاية والإقبال عليها غير مسبوق.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت النائبة سها سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دى أم سى”، أن الانتخابات شهدت اصطفافًا للشعب المصرى للحفاظ على الأمن القومى من خلال كثافة المشاركة، معبرًا:"منذ بداية العملية الانتخابية حدث تحرك للأحزاب على الأرض بشكل منضبط".

وأضافت أن الأحزاب السياسية عملت على حث المصريين على المشاركة وسط وجود أربعة مرشحين لديهم برامج حقيقية وفى حالة زخم تسبب فى زيادة الأعداد المقبلة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مشاركة المرأة

وأشارت إلى أن شباب الجامعات تواجدوا بكثافة والمرأة دائمًا محل رهان الرئيس، ويمكن القول إن غرفة العمليات لم ترصد أى مخالفات تعوق العملية الانتخابية.