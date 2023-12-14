الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة سانت جيلواز.. أرقام ليفربول أمام الأندية البلجيكية

ليفربول
ليفربول

تنطلق اليوم الخميس، مباراة قوية بين ناديي ليفربول وسانت جيلواز البلجيكي في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره سانت جيلواز، على ملعب "جوزيف ماريان"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد رود"، قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

أرقام ليفربول أمام الأندية البلجيكية

- ستكون مباراة رقم 17 التي يخوض فيها ليفربول مواجهة أمام الأندية البلجيكية.

- وواجه فريق ليفربول 4 أندية بلجيكية من قبل.

- وشارك ليفربول في 16 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارًا، وتعادلين، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

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استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 1.

ترتيب ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على كلًا من تولوز الفرنسي صاحب الوصافة برصيد 8 نقاط، وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد لاسك لينز النمساوي في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

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