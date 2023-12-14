بعثة الجامعة العربية: لمسنا الشفافية والحيادية خلال انتخابات "رئاسة مصر"

قال السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، إن الانتخابات جرت وفقًا لما نص عليه الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

وأعرب الذوادي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عن ارتياح البعثة للإعداد والتنظيم الجيد ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات.

إعلان النتائج النهائية

وأضاف أن البعثة ستصدر تقريرها النهائي متضمنًا ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ليتم إرساله لاحقًا إلى الجهات المعنية في مصر.

وأشار إلى أن عمل البعثة امتد إلى 6 محافظات هي (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - بورسعيد - الإسماعيلية - الفيوم)، موضحًا أن فرق البعثة زارت خلال أيام الاقتراع 507 لجان اقتراع متضمنة لجانًا للوافدين تواجدت في 356 مركز اقتراع في المحافظات، حيث قام المتابعون خلال الأيام الثلاثة للاقتراع بملء الاستمارات الإلكترونية وإرسالها إلى غرفة العمليات التي تلقتها على شكل رسوم بيانية وإحصائيات مئوية.

وبالإشارة لملاحظات البعثة، أوضح الذوادي أنه فيما يخص إجراءات أيام الاقتراع، رصدت البعثة تواجد القضاة رؤساء لجان الاقتراع وأعضائها في معظم اللجان التي تمت زيارتها طوال الأيام الثلاثة للاقتراع، كما لمست البعثة المهنية والحيادية والشفافية لديهم، بالإضافة إلى تعاونهم مع المتابعين وإلمامهم الجيد بإجراءات أيام الاقتراع.

85 % من لجان الاقتراع التي زارتها البعثة

وتابع: "تشيد البعثة بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، الأمر الذي يعد ضمانةً هامةً لنزاهة العملية الانتخابية، كما تثني على التواجد الملحوظ للنساء كرئيسات أو عضوات في 85% من لجان الاقتراع التي زارتها البعثة، كما تشيد بما رصدته من تواجد ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى ضمن موظفي لجان الاقتراع".

أما فيما يتعلق بعمليتي العد والفرز، قال رئيس بعثة الجامعة العربية، إن بعض المتابعين لم يتمكنوا من متابعتها نظرًا لعدم السماح لهم بذلك، إلا أن الفرق التي تمكنت من متابعتها أفادت بأن الإجراءات تمت في جو هادئ ومنظم وبكل شفافية بحضور مندوبي المرشحين أو المتابعين المحليين في 80% من اللجان التي تواجدت فيها البعثة، حيث تم الالتزام بالإجراءات القانونية وتم تعليق نسخة من النتيجة خارج معظم لجان الفرز التي زارتها البعثة، كما لم تسجل البعثة أي شكوى خلال عملية الفرز.

بطاقة الاقتراع كانت واضحة وسهلة الفهم

وفيما يخص المواد الانتخابية، أشار إلى أن البعثة لاحظت سلامة وتوافر المواد الانتخابية الأساسية في لجان الاقتراع التي تواجدت فيها، كما أن بطاقة الاقتراع كانت واضحة وسهلة الفهم، وسمحت للناخب بالتعرف على المرشح المراد انتخابه.

كما أشاد الذوادي بدور وسائل الإعلام التي عملت بشكل إيجابي على تشجيع مشاركة الناخبين في الاقتراع، الأمر الذي أتاح للناخب الحصول على المعلومة بشكل كافٍ، كما التزمت وسائل الإعلام بالإجمال بالضوابط التي حددها القانون، وتمكنت من تغطية الحملات الانتخابية للمرشحين من دون عراقيل.

وتابع: "لوحظ أن الحضور الإعلامي كان حاضرًا بقوة في المشهد الانتخابي، وقامت وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، الوطنية منها أو الدولية، بدورها المنوط بها بالتغطية الإعلامية ليوم الاقتراع مع تغطيتها لعدد كبير من مراكز الاقتراع على مدار الساعة".