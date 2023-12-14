لمواكبة التحول الرقمي.. 4 خدمات جديدة يطلقها الخط الساخن بمياه الشرب بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بـسوهاج، إنه تم إطلاق 4 خدمات جديدة بالخط الساخن 125، بهدف مواكبة التطور الرقمي ورفع كفاءة الأداء.

تفاصيل الخدمات الجديدة

وأضاف أن الخدمات الجديدة، تأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق رضا المواطنين وأن هذه الخدمات تتمثل فى خدمة الاستعلام عن الفواتير والتي تسهل للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة الحالية وقيمة المديونية، إن وجد وكذلك خدمة إدخال قراءة العداد من خلال تسجيل القراءة عبر الكول سنتر .

وكذلك خدمة متابعة العملاء والتى تساهم فى معرفة هل تم حل مشكلة العميل ام لا وفى حالة عدم الحل يتم إعادة الشكوى لجهة الاختصاص لبحثها مرة أخرى، وحلها وكذلك خدمة استطلاع رأى العملاء إلكترونيا من خلال رسالة مسجلة لتقييم أداء العاملين بالخط الساخن وجودة الخدمات المقدمة.

تطوير مقر الخط الساخن

وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن، أنه تم فى وقت سابق تطوير مقر الخط الساخن 125 من خلال إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة ومنها "أفايا" وبرنامج قواعد البيانات CMS وخطوط الاستقبال PRI، وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وربط 11 فرع للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن الرئيسى وذلك لتحقيق رضا المواطنين وحلها مشكلاتهم فى اسرع وقت ممكن.



تفقد محطة مياه طهطا السطحية ومحطة رفع صرف صحى رقم 5

وفي سياق آخر، تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه طهطا السطحية ومحطة رفع صرف صحى رقم 5 بمركز طهطا وشدد على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة هذا بالاضافة الى الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أي طوارئ.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مجمع الورش الفنية بقطاع شمال والذى يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف واصلاح جميع انواع المحركات بقدرات كهربية مختلفة وورشة اصلاح المحركات وورشة اصلاح المحولات وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة الاعمال بأعلى جودة وأسرع وقت لدخول تلك المعدات الخدمة مع الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.