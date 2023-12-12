الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اللحظات الأخيرة.. إقبال كثيف من طلاب سوهاج للتصويت بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور حسان النعماني مساء اليوم وفي الساعات الأخيرة من ماراثون الإنتخابات الرئاسية، توافد طلاب وطالبات المدن الجامعية، لمقر لجنتهم بمدنية سوهاج الجديدة، حيث شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من الطلاب، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس  محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وأكد النعماني علي أن الطلاب استمروا في التوافد علي صنابق الإقتراع حتي الساعات الأخيرة، والذي يبرهن على وعي الشباب واستمرارهم في القيام بملاحم تاريخية، بهدف الاستمرار في بناء الدولة المصرية العظيمة، ليتحقق لأبنائها التنمية والمجد والفخر الوطني.

وحرص الطلاب والطالبات علي إلتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وسط فرحه عارمة  وأجواء احتفالية لمشاركتهم بهذا العرس الديمقراطي الذي لم تشهده مصر من قبل.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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