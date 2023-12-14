الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أساسيات الإسعافات الأولية".. عنوان 3 برامج تدريبية لجامعة القناة

برامج تدريبية
برامج تدريبية

توجهت جامعة قناة السويس بـ3 برامج تدريبية توعوية عن الإسعافات الأولية إلى مدارس السلام التجريبية للغات، والنيل التجريبية، والإعلام الرسمية المتميزة للغات، تضمنت محاضرات نظرية، وتدريبات عملية.

دور جامعة قناة السويس المجتمعي

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على التوجه لأفراد المجتمع ببرامج التوعية وتعديل السلوك والتثقيف الصحي وغيرها من الموضوعات التي تتناول مشكلات وتحديات المجتمع بالعرض ومحاولة وضع الحلول.

تم تنفيذ البرامج التدريبية بإشراف الدكتورة وفاء الحسيني عميد كلية التمريض، والدكتورة نيفين حسانين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المدريين

قامت بالتدريب خلال البرنامج التدريبي الأول "طرق التعامل الصحيح مع الحالات المصابة"-  الدكتورة شرين عبد المنعم الأستاذ المساعد بكلية التمريض، تناولت خلاله شرحا عن أولويات الرعاية، والهدف من تعلم مهارات الإسعافات الأولية، كما أوضحت صفات المسعف، بالإضافة لنصائح قبل الشروع في القيام بالإسعافات الأولية للمصاب، إلى جانب تدريبا عمليا مع الطلاب.

البرنامج الثاني من التدريب 

وتناول البرنامج الثاني "كيفية تقديم الإسعافات الأولية للنزيف والجروح"،   حيث قامت الدكتورة إيمان رجب المدرس المساعد بالتمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بعرض أسباب النزيف ومضاعفاته، والجروح وأنواعها، والتدريب على طرق إسعاف كل منهما.

كما تناولت الدكتور أميرة محمد الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض  بالبرنامج الثالث تدريبا عمليا مع الطلاب عن مباديء الإسعافات الأولية، وأنواعها المختلفة، وقدمت شرحا عن مفهوم الإسعافات الأولية، طرق إسعاف الحروق واللدغات، الغرق، كما أوضحت أهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية، وتقديم المساعدة في الوقت المناسب.

أقيمت البرامج بإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

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