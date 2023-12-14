الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "صحة كفر الشيخ" يبحث مع إدارة التمريض تحسين جودة الرعاية الصحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا حضره كل من مدير إدارة التمريض مايسة الدياسطي، ومدير المكتب الفني الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، وفريق إشراف التمريض بالمديرية، وجرى خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بالخدمة التمريضية ودورها في تحسين جودة الرعاية الصحية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التحديات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية، قد صدرت توصيات تهدف إلى تعزيز الخدمة التمريضية وتحسين جودة الرعاية الصحية، منها: التأكيد على أهمية الخدمة التمريضية ودورها الفعّال في تحقيق النجاح والتطور في المنظومة الصحية، وأيضًا تعزيز التعاطف والتعامل الإنساني مع المرضى وذويهم وتقديم الدعم المعنوي لتخفيف العبء النفسي الذي يعانون منه. 

وكذلك تفعيل المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية من خلال فريق إشراف المديرية والإدارات الصحية والحرص على الظهور بالمظهر اللائق بفريق التمريض، وتعزيز دور التدريب المستمر للتمريض بهدف تحسين جودة الخدمة مع التركيز على مجالات شديدة الأهمية مثل الأخلاقيات المهنية والإسعافات الأولية والتدريب العملي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذه التوصيات تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمة التمريضية والمساهمة في تعزيز التعاون بين الفرق الطبية وتحسين تجربة المرضى وذويهم، كما ستؤدي الرقابة المستمرة من إدارة التمريض إلى متابعة السلبيات والتدخل السريع للتصدي لها لضمان خدمة طبية متميزة وذات جودة عالية.

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من جهته، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، أن الخدمة التمريضية لها دور مهم في تحسين الرعاية الصحية وتوفير بيئة جيدة للمرضى ومشجعة للعاملين بالقطاع الصحي، كما أكد أنه من أكثر الداعمين لفرق التمريض، ولجهودهم الفعَّالة والمؤثرة داخل المنشآت الصحية.

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